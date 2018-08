O grupo ocidental dos Açores está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação, que poderá ser acompanhada de trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As ilhas das Flores e Corvo encontram-se sob aviso amarelo durante o período desde as 10:00 e até às 21:00 de hoje (menos uma hora do que em Lisboa), devido à possibilidade de aguaceiros fortes e trovoada.

O aviso amarelo equivale a uma “situação de risco para determinadas atividades dependente da situação meteorológica”.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) alerta para a necessidade de tomar medidas de proteção e recomenda que se mantenham limpos os sistemas de drenagem, que se evite a circulação rodoviária e que sejam tomadas precauções em locais não pavimentados, onde a precipitação pode causar erosão dos solos e, consequentemente, a queda de muros, taludes ou postes.

As autoridades recomendam ainda que a população esteja atenta às informações e indicações emitidas pela Proteção Civil e Forças de Segurança.