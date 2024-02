O ministério informou que 130 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Também anunciou que 67.317 pessoas ficaram feridas desde o início do conflito.

Recorde-se que guerra começou em 7 de outubro com um ataque do Hamas no sul de Israel que matou mais de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelitas.

Os milicianos islamistas também sequestraram mais de 250 pessoas e 132 continuam em Gaza, incluindo 28 supostamente mortas.

Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva militar que matou mais de 27.500 pessoas na Faixa de Gaza, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território.

Gaza foi devastada, os seus hospitais destruídos e mais da metade da sua população de 2,4 milhões foi deslocada. O território enfrenta escassez de alimentos, água, combustível e medicamentos.

*Com Lusa e AFP