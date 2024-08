Hoje, o Hezbollah afirma ter lançado cerca de 60 rockets a partir de Metzuba, como resposta ao ataque israelita desta manhã em Chamaa, que matou quatro pessoas, afirmaram em comunicado, citado pelo Times of Israel.

Segundo os media israelitas, o ataque atingiu a região da Galileia, sem terem sido registados até agora quaisquer feridos.

Entretanto, as forças israelitas garantiram hoje que o ataque que matou um líder militar do Hezbollah em Beirute foi o único executado por Israel na terça-feira, dia em que um líder do Hamas foi morto em Teerão.

"Atacámos na terça-feira à noite no Líbano e eliminámos Fouad Chokr num ataque aéreo direcionado. Quero deixar as coisas claras, não houve nenhum outro ataque aéreo israelita, ataque com mísseis ou ‘drones’ naquela noite em todo o Médio Oriente”, frisou o porta-voz do exército, o contra-almirante Daniel Hagari, em conferência de imprensa.

*Com Lusa.