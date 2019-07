Num comunicado enviado à agência Lusa, a Flowr refere também que recebeu uma licença de exportação da instituição "Health Canada" para enviar uma remessa inicial de clones de canábis para Portugal, a partir do seu campo de Kelowna, no Canadá.

"A autorização do Infarmed [Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde] para plantar canábis em Aljustrel é um marco importante no desenvolvimento deste projeto, que é um pilar nos nossos esforços para servir o mercado mundial de canábis medicinal", refere o administrador da Flowr, Vinay Tolia, citado no comunicado.

De acordo com Vinay Tolia, a licença para plantação de canábis em Aljustrel "é uma das maiores licenças de cultivo exterior de THC [tetra-hidrocanabinol - a principal substância psicoativa encontrada nas plantas de canábis] no mundo desenvolvido e será instrumental no fornecimento em larga escala e a baixo custo de extrato de canábis para ingredientes farmacêuticos ativos e óleos no mercado europeu".

Segundo a Flowr, a Holigen está "na fase final de receber todas as licenças necessárias para operar em Aljustrel" e o projeto da empresa para este concelho já foi "designado como Projeto de Interesse Nacional (PIN) pelo Governo português", o que "permite mover rapidamente o projeto entre processos de licenciamento e potencia o acesso ao financiamento".