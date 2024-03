Em comunicado, a GNR explica que a detenção aconteceu no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, no âmbito de uma “investigação por ameadas com arma de fogo”, tendo sido dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo.

Durante a operação, a GNR apreendeu "duas caçadeiras, três carabinas, duas espingardas de pressão de ar e 2.324 munições de diversos calibres".