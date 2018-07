Um homem de cerca de 30 anos esfaqueou nove pessoas, quatro das quais ficaram em estado grave, num complexo de apartamentos para refugiados em Boise, no Idaho, noroeste dos Estados Unidos, no sábado à noite, anunciaram as autoridades.

O homem conseguiu fugir do local, mas a polícia de Boise, cidade de 220.000 habitantes, conseguiu capturá-lo. As autoridades desconhecem o motivo do ataque e se visava especificamente refugiados. “As vítimas incluem refugiados”, disse o chefe da polícia local, Bill Bones, acrescentando que “as idades das vítimas são extremamente variadas”. Algumas das vítimas estavam dentro dos seus apartamentos, outras no parque de estacionamento do complexo, constituído por vários prédios de apartamentos de um andar. “Nunca tivemos tantas vítimas num único ato em Boise na história desta polícia”, disse Bones. A polícia foi chamada às 20:46 de sábado (03:46 de domingo em Lisboa).