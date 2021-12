De acordo com a Newsweek, um neozelandês que terá recebido dez doses da vacina contra a covid-19 num só dia, ao fazer-se passar por outras pessoas que alegadamente lhe terão pago, está a ser investigado pelas autoridades locais.

As autoridades de saúde estão "preocupados com a situação" e referem que estão em curso investigações para clarificar o sucedido.

Astrid Koornneef, que é responsável pelo programa de vacinação, assumiu ao New Zeland Herald que o Ministério da Saúde está ciente da questão e que está a levar o assunto muito a sério.

"Estamos muito preocupados com esta situação e estamos a trabalhar com as agências apropriadas", acrescentou, sem revelar o local onde os incidentes tiveram lugar.

Acredita-se que indivíduo, que assumiu várias identidades, terá sido pago pelos utentes. Segundo explica o Guardian, na Nova Zelândia, o processo de vacinação decorre de várias formas: as vacinas podem ser reservadas através de um site, requeridas através de um médico e os utentes podem ainda apresentar-se nos centros de atendimento. E, para receber a vacina, cada utente precisa de facultar ao profissional de saúde o nome, a data de nascimento e morada, mas não é exigida identificação com fotografia.

"Assumir a identidade de outra pessoa e receber tratamento médico é perigoso", afirmou Koornneef, acrescentando que "coloca em risco a pessoa que recebe a vacinação com uma identidade falsa e a pessoa cujo registo de saúde mostra que foi vacinada, mas não foi”.

"Ter um estatuto de vacinação impreciso não só o coloca em risco, como coloca em risco os seus amigos, família e a comunidade, bem como as equipas de saúde que o tratam agora e no futuro", acrescentou. "Os profissionais médicos operam num ambiente de confiança e confiam nas pessoas para agirem de boa-fé e partilharem informações precisas para ajudar no seu tratamento", podendo estas ações afetar a forma como a saúde de cada um será gerida no futuro.

A especialista em vacinas Helen Petousis-Harris, da Universidade de Auckland, classificou este comportamento como "incrivelmente egoísta" e criticou as pessoas que alegadamente terão pagado para evitar a vacinação, já que, possivelmente, se aproveitaram de alguém que precisa de dinheiro, além de serem um risco para todos os cidadãos, já que afirmam estar vacinados sem o estar.

Em relação ao facto de o homem ter recebido dez doses da vacina, a especialista refere que este deverá sentir os efeitos secundários com mais intensidade, devido a um aumento da resposta imunitária do organismo - mais febre, mais dores musculares e dores de cabeça.

O Ministério da Saúde já advertiu para qualquer pessoa que tenha recebido mais doses do que o recomendado deverá procurar um médico, já que, segundo Petousis-Harris, este não terá sido um caso isolado.

Ao simplificar o processo de vacinação, sem necessidade de apresentar documentos com fotografia, o sistema torna-se vulnerável a abusos por parte de “uma pequena minoria de pessoas", concluiu Petousis-Harris.

O governo de Jacinda Ardern anunciou em novembro um novo sistema de semáforos no país, onde as cores vermelhas, amarelas e verde correspondem a níveis de taxas de vacinação e à pressão nos hospitais e as restrições aos não vacinados aumentam ou diminuem, consoante estes semáforos.