"As forças armadas do Iémen continuam a retaliar qualquer agressão americana ou britânica contra o nosso país, visando todas as fontes de ameaça no Mar Vermelho e no Mar Árabe", lê-se numa declaração do porta-voz militar Houthi, Yahya Sarea.

Refira-se que se têm registado confrontos entre forças militares dos Estados Unidos e britânicas e os houthis nas últimas semanas. O movimento do Iémen tem atacado alguns navios comerciais no Mar Vermelho e as forças dos EUA e do Reino Unido têm retaliado.