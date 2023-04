No rescaldo da conferência de imprensa de João Galamba, Iniciativa Liberal (IL) e PAN já reagiram. Em Castelo Branco, o presidente da IL afirmou que houve "omissão de factos" por parte do ministro das Infraestruturas e coloca responsabilidades no primeiro-ministro, chamando António Costa a reagir a toda esta polémica.

"O primeiro-ministro tem que vir apresentar explicações aos portugueses sobre o que se passa", apontando a António Costa "uma enorme cobardia política", afirmou Rui Rocha.

Para Rui Rocha, é “evidente” que a reunião serviu para combinar as perguntas a que Christine Ourmiéres-Widener iria responder na comissão de inquérito, ainda que João Galamba tenha tentado “desvalorizar” o assunto.

Já o PAN, através de Inês Real de Sousa, em declarações à RTP, pediu “mais esclarecimentos” no seguimento das declarações do ministro das Infraestruturas. A porta-voz do partido diz que todos os casos em volta da TAP têm assumido contornos “bizarros”, e considera que o primeiro-ministro “não se pode continuar a remeter ao silêncio”.

Apesar disso, a deputada do PAN admite que tirar conclusões já é "precipitado, afirmando que ainda é necessário ouvir o contraditório, nomeadamente o ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, e o diretor do Serviços de Informações de Segurança (SIS) na Assembleia da República.