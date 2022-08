O incêndio ocorre dois dias depois de várias explosões registadas numa base militar e noutro depósito de munições na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

"Um depósito de munições pegou fogo perto da cidade de Tomonovo", localizada a menos de 50 km da fronteira com a Ucrânia, na província russa de Belgorod, disse o governador regional, Viacheslav Gladkov, em comunicado.

Não houve vítimas, mas os habitantes de Timonovo e da cidade vizinha de Soloti foram "deslocados para uma distância segura", acrescentou, explicando que foi aberta uma investigação sobre as causas do incidente.

Num vídeo publicado nas redes sociais, vê-se uma enorme bola de fogo que produz um fumo escuro. Outro vídeo mostra várias explosões sucessivas à distância.

No início de agosto, a explosão de munições destinadas à força aérea russa perto do aeródromo militar de Saki, na Crimeia, causou um morto e vários feridos.

Dias depois, foram registadas explosões num depósito de munições da Crimeia, que a Rússia atribuiu a um ato de "sabotagem" da Ucrânia.

Na noite desta quinta-feira, as forças russas derrubaram um drone perto do aeroporto de Sebastopol, principal cidade da Crimeia e base da frota de Moscovo no Mar Negro, informaram as autoridades locais.

E, pouco antes, as tropas do Kremlin ativaram as defesas antiaéreas perto da cidade de Kerch, também na Crimeia, onde fica uma ponte que liga a península ao território russo, informou uma autoridade regional a agências estatais russas.

Desde que a ofensiva russa na Ucrânia começou, no final de fevereiro, o governo russo acusa reiteradamente as forças ucranianas de executarem ataques no seu território, especialmente na região de Belgorod.

No mês passado, vários mísseis atingiram a cidade de Belgorod - capital da província - e causaram quatro mortes, segundo autoridades locais. No início de abril, o governador regional acusou a Ucrânia de ter bombardeado com dois helicópteros um depósito de combustível de Belgorod.