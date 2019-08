O serviço de urgências espanhol informou que o fogo em Tenerife afetou sobretudo os municípios de Artenara, Tejeda e Gáldar e registou vários reacendimentos nas zonas que tinham ardido anteriormente.

No restante perímetro de 23 quilómetros, 1.500 hectares, não se registaram ocorrências.

Entretanto, o segundo incêndio, detetado na noite de segunda-feira, atingiu as áreas de Cabildo, igualmente na Grã Canária, tendo nesta área sido retiradas 15 pessoas.

Este último incêndio alastrou-se devido aos fortes ventos que se fizeram sentir no local, mas durante a madrugada foi reduzindo de intensidade, de acordo com as autoridades espanholas.