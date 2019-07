O que sabemos:

Quatro bombeiros ficaram feridos, um deles em estado grave, no combate aos incêndios que estão hoje a lavrar no distrito de Castelo Branco;

Uma frente do fogo que atinge o concelho de Vila de Rei (Castelo Branco) entrou "com bastante violência" no concelho de Mação por volta das 20:00;

As Forças Armadas vão enviar quatro máquinas de rasto e 20 militares para apoiar a Proteção Civil no combate aos incêndios que lavram no distrito de Castelo Branco desde a tarde de hoje.

O vice-presidente da câmara municipal de Vila de Rei diz que o incêndio que lavra no concelho estava impossível de parar ao final da tarde de hoje, tendo-se "desmultiplicado em várias frentes".

“Vários incêndios florestais no distrito de Castelo Branco, no concelho da Sertã e de Vila de Rei. Neste momento temos quatro ocorrências ativas que estão com 387 operacionais, 109 veículos e 15 meios aéreos. Temos também envolvidas máquinas de rasto que estão a tentar fazer o combate às chamas”, o adjunto de operações nacional Alexandre Penha, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No concelho da Sertã o incêndio lavra nas localidades de Rolã, de Vale da Cova e de São Paio, enquanto no concelho de Vila de Rei o fogo atinge a localidade de Fundada.

O cenário atual já levou a ativar o Plano Municipal de Proteção Civil do concelho de Vila de Rei e será montado um posto de comando na Sertã, que irá fazer a gestão destes quatro incêndios.

“Estamos a falar de um prognóstico que é complexo. Estamos a falar de vários incêndios dentro da mesma região geográfica, incêndios que, além daquilo que são os efeitos meteorológicos que eram expectáveis, estão a criar os próprios efeitos meteorológicos, estão a integrar entre si", afirmou o adjunto do ANEPC.

"Poder dizer que o combate está a evoluir facilmente, que há uma previsão de uma resolução, não é possível afirmar isso. É uma situação de prognóstico reservado. Vamos ver como vai evoluir durante e noite. É reservado ainda poder afirmar que vamos, ao princípio do dia, ter uma melhor situação do que aquela que temos presente”, acrescentou.

Segundo este responsável, parte da povoação de Cardiga, no concelho da Sertã, foi retirada das suas casas e procedeu-se à evacuação de mais algumas zonas isoladas.

Além disso, também por precaução, foram retiradas da praia fluvial de Bostelim cerca de 60 pessoas.

Alexandre Penha sublinhou que “não há registo de habitações em risco” e que todas as evacuações foram por “prevenção”.

Os incêndios que lavram no distrito de Castelo Branco levaram ainda ao corte da Estrada Nacional 2 na zona entre Vila de Rei e Cernadas, da Estrada Nacional 244, na zona de São João de Peso, e da Estrada Municipal 160, na zona da Várzea.

Dois incêndios que atingem desde as 15:00 de hoje os concelhos de Vila de Rei e da Sertã estão a mobilizar 13 meios aéreos e mais de 500 operacionais.

Autarca de Vila de Rei diz que fogo está impossível de parar

"Parar o incêndio é de todo impossível nesta fase", disse à Lusa Paulo César, em declarações às 19:45, cerca de cinco horas depois de as chamas terem eclodido na freguesia de Fundada, no norte do concelho, perto da fronteira com o município da Sertã.

Entretanto, uma frente do fogo que atinge Vila de Rei entrou "com bastante violência" em Mação cerca das 20:00, disse à Lusa o responsável pela proteção civil deste último concelho.

António Louro adiantou que se trata de uma frente de fogo com oito quilómetros, que entrou no concelho de Mação (distrito de Santarém) na zona de Azinhal, Cardigos e Vinha Velha.

Por seu lado, Paulo César explicou que o incêndio em Vila de Rei começou a poucos quilómetros de um outro (que se iniciou sensivelmente à mesma hora no concelho vizinho da Sertã) e começou por se dividir em duas frentes: uma em direção àquele município, levando ao corte da Estrada Nacional 2 e outra "que se desmultiplicou em várias frentes" em direção à freguesia da sede do concelho.

Segundo o autarca, as três freguesias que compõem o município de Vila de Rei, onde está o Centro Geodésico de Portugal Continental, já foram atingidas pelas chamas.

"O incêndio já percorreu toda a freguesia da Fundada e chegou à de Vila de Rei, que é grande, mas também a São João do Peso", explicou.

Apesar de as chamas terem "passado" por várias aldeias, colocando-as "em perigo", Paulo César afirmou não ter notícia de feridos ou danos materiais.

"O fogo já percorreu várias aldeias, houve projeções para o interior das aldeias, mas os bombeiros têm conseguido proteger as habitações. A nossa preocupação é salvaguardar os núcleos urbanos", assinalou.

Ainda segundo o vice-presidente, o vento "que está muito forte" tem sido "o maior adversário" dos operacionais no terreno, estando as chamas a evoluir em povoamento florestal de pinheiro e eucalipto.

No distrito de Viseu, 176 operacionais, 42 viaturas e dois meios aéreos combatem as chamas num incêndio em mato no concelho de Nelas, uma ocorrência que começou às 17:23 e que já se encontra em resolução.

Em Viana do Castelo estão ativos três incêndios com 55 bombeiros, 14 viaturas e uma aeronave.

A ANEPC registava às 18:50 um total 37 incêndios que mobilizam 1.225 operacionais, 337 viaturas e 23 meios aéreos.

Dos 37 fogos, três estão em resolução e 26 em conclusão, estando os restantes em curso.