Na lista publicada no site do Infarmed junta-se agora o teste "SARS-CoV-2 Antigen" do fabricante Genrui Biotech Inc. Este teste chegará ao mercado português em três modalidades: em embalagens individuais e em caixas de 5 e 25 unidades.

O kit do autoteste contém um cartão de teste, diluente de amostra, zaragatoas nasais, saco para amostra de risco biológico e instruções de utilização.

O primeiro teste autorizado pela autoridade do medicamente foi o teste rápido "SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal" do fabricante SD Biosensor, Inc. Comercializado em Portugal pela Roche, está à venda em embalagens de 25 unidades ou em caixas individuais.

O kit dos testes da Roche é composto por uma zaragatoa, uma tira de teste, um tubo com tampão (onde a amostra é misturada com um reagente) e uma tampa doseadora (que permite retirar quatro gotas que serão colocadas na tira de teste). O resultado demora entre 15 e 30 minutos e as instruções para a sua utilização podem ser consultadas aqui.

Até 30 março, o Infarmed recebeu 32 pedidos para autorização de autotestes do novo coronavírus de 21 fabricantes, mas até à data apenas foram autorizados estes dois por terem preenchido todos os critérios.

Entre os requisitos para aprovação está a garantia de que as embalagens indiquem todos os procedimentos para a utilização correta e em segurança dos testes, bem como a comunicação dos seus resultados.

Na nota com data de 1 de abril, a autoridade do medicamente explica que a maioria dos pedidos que recebeu apresentava vários elementos em falta ou informação pouco precisa e insuficiente, designadamente, no que respeita aos estudos de avaliação de desempenho do teste para colheita nasal, perante o método considerado de referência (PCR utilizando amostras da nasofaringe ou orofaringe).

“Em alguns casos os testes apresentados não utilizam a amostra nasal como previsto na referida portaria, utilizando outras amostras como as colhidas na nasofaringe (a qual é restrita a uso profissional devido ao seu grau de invasibilidade no corpo humano), ou não se tratam de TRAg”.

O testes rápidos de antigénio podem ser adquiridos em farmácias, parafarmácias e supermercados graças a um regime excecional.

Na primeira semana à venda, o SNS 24 registou 59 contactos de utentes assintomáticos que comunicaram resultado de autoteste positivo ao vírus SARS-CoV-2, segundo dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Recorde-se que devem ser comunicados à Linha Saúde 24 (808 24 24 24) todos os resultados positivos ou inconclusivos. "Quando os utentes transmitem resultado inconclusivo ou positivo, é emitida automaticamente uma requisição de teste laboratorial COVID-19 (RT-PCR)", explica o SPMS ao SAPO24.