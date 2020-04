Numa tabela agora liderada pelos Estados Unidos da America, com 337.637 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, Portugal surge em 16º lugar, logo a seguir ao Brasil, registando-se em solo nacional 11.278 casos.

EUA — 337.637 casos; 9.647 mortes; 17.578 recuperações. Espanha — 131.646 casos; 12.641 mortes; 38.080 recuperações. Itália — 128.948 casos; 15.887 mortes; 21.815 recuperações. Alemanha — 100.123 casos; 1.584 mortes; 28.700 recuperações. França — 93.780 casos; 8.093 mortes; 16.354 recuperações; China — 82.641 casos; 3.335 mortes; 77.294 recuperações. Irão — 58.226 casos; 3.603 mortes; 22.011 recuperações. Reino Unido — 48.440 casos; 4.943 mortes; 229 recuperações. Turquia — 27.069 casos; 574 mortes; 1.042 recuperações. Suíça — 21.100 casos; 715 mortes; 6.415 recuperações. Bélgica — 19.691 casos; 1.447 mortes; 3.751 recuperações. Países Baixos — 17.953 casos; 1.773 mortes; 257 recuperações. Canadá — 15.940 casos; 281 mortes; 3.081 recuperações. Áustria — 12.051 casos; 204 mortes; 2.998 recuperações. Brasil — 11.281 casos; 487 mortes; 127 recuperações. Portugal — 11.278 casos; 295 mortes; 75 recuperações

(Números atualizados pelas 07h55 de dia 6 de abril de 2020)

Os primeiros casos confirmados em Portugal foram registados no dia 02 de março de 2020.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade. A medida foi, entretanto, prolongada até 17 de abril.

O país está desde as 00:00 de 19 de março em estado de emergência, prolongado igualmente até às 23:59 do dia 17 de abril.

A medida proíbe toda a população de circular fora do seu concelho de residência entre 9 e 13 de abril, para desincentivar viagens no período da Páscoa.

Detetado em dezembro de 2019, na China, o novo coronavírus já ultrapassou um milhão e 200 mil casos infetados em todo o mundo, dos quais morreram mais de 69 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 262 mil são considerados curados.

A Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A maioria das pessoas infetadas apresentam sintomas de infeção respiratória aguda ligeiros a moderados, sendo eles febre (com temperaturas superiores a 37,5ºC), tosse e dificuldade respiratória (falta de ar).

Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. Contudo, a maioria dos casos recupera sem sequelas. A doença pode durar até cinco semanas.

Considera-se atualmente uma pessoa curada quando apresentar dois testes diagnósticos consecutivos negativos. Os testes são realizados com intervalos de 2 a 4 dias, até haver resultados negativos. A duração depende de cada doente, do seu sistema imunitário e de haver ou não doenças crónicas associadas, que alteram o nível de risco.

A covid-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados.

Quando tossimos ou espirramos libertamos gotículas pelo nariz ou boca que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. Estas gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos.