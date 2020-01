Respondendo às sanções, o Irão anunciou em maio de 2019 que iria deixar de respeitar gradualmente obrigações previstas no acordo.

Os europeus indicaram ter recorrido ao MRC para tentar obrigar Teerão a voltar a cumprir integralmente o acordo.

Este previa o levantamento de sanções internacionais que asfixiavam a economia iraniana em troca de garantias sobre o caráter civil do programa nuclear da República Islâmica.

No limite, o MRC pode levar ao restabelecimento pelo Conselho de Segurança da ONU de todas as sanções ao Irão levantadas no quadro do acordo de Viena.