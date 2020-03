A fuga coletiva, encetada na sexta-feira da prisão de Saqqez, na província do Curdistão, envolveu 74 detidos, mas 20 foram capturados ou entregues, informou a agência, citando um oficial da força militar regional.

De acordo com a Irna, citada pela agência France-Presse, quatro guardas da prisão, relacionados com a fuga, foram presos.

Esta é a segunda fuga coletiva, depois de em 20 de março, primeiro dia do ano no calendário iraniano, ter sido relatada a fuga de 23 detidos de uma prisão em Khorramabad, capital da província de Lorestan, durante um motim quando guardas listavam os prisioneiros abrangidos por um perdão no âmbito das comemorações do Ano Novo.