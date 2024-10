Na segunda-feira, “a 146.ª divisão iniciou operações limitadas, localizadas e direcionadas contra alvos terroristas e instalações do Hezbollah no sudoeste do Líbano”, afirmou o Exército em comunicado.

O mesmo documento acrescenta que foi “a primeira divisão de reserva a operar no sul do Líbano como parte da ofensiva em curso contra o Hezbollah”.

O novo destacamento acrescenta milhares de soldados à ofensiva terrestre de Israel no Líbano.

De acordo com o jornal israelita Times of Israel, o número total de soldados destacados no Líbano pode agora ultrapassar os 15 mil.

Esta divisão de reserva no Líbano, junta-se a três divisões permanentes que já operam nas zonas central e oriental do sul do Líbano: a 98.ª, a 36.ª e a 91.ª, a última das quais foi convocada na segunda-feira.

“Desde o início da guerra, o quartel-general da 146.ª divisão tem servido como brigada defensiva regional. As forças foram destacadas para o norte de Israel, para a Faixa de Gaza e para a Judeia e Samaria (Cisjordânia)”, refere o mesmo comunicado militar.

Desde o início de uma intensa campanha de bombardeamentos israelitas no Líbano, há duas semanas, mais de 1,2 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir das casas onde residiam.

Mais de 2.080 pessoas morreram e 9.800 ficaram feridas no ano passado no Líbano, segundo o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde de Beirute, a maioria das quais nas últimas semanas.