"A aeronave C-130 da Força Aérea Portuguesa já saiu do Aeródromo de Trânsito n.º 1 de Figo Maduro, em direção a Telavive. O voo fará uma paragem em Chipre, prevendo-se que possa estar na capital israelita ao final do dia de hoje", lê-se em comunicado, onde é salientado que a "missão está sujeita às condições no terreno e resulta da articulação permanente com as autoridades locais, estando a ser operacionalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa Nacional".

Refira-se que há cidadãos de Portugal que já solicitaram apoio para saírem do país, tal como contaram ao SAPO24 duas jovens de 16 anos que estudam naquele país.

O Governo diz agora que todos "os cidadãos nacionais que solicitaram apoio para a saída do país já estão a ser contactados pelos serviços consulares. As condições de operação são dinâmicas e estão em avaliação permanente, tendo como objetivo final a retirada dos cidadãos nacionais que manifestaram interesse em sair do país".

O movimento islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação “Tempestade al-Aqsa”, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como “Espadas de Ferro”.

Os ataques e a resposta militar fizeram centenas de mortos e mais de mil feridos.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está “em guerra” com o Hamas.

(notícia atualizada às 15h22)

*com Lusa