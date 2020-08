O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, criticou hoje o Conselho de Segurança das Nações Unidas por não ter “responsabilizado o Irão”, permitindo que “o principal Estado que patrocina o terrorismo compre e venda armas mortais”.

Pompeo referiu também que Israel e os seis países árabes do Golfo Pérsico que apoiavam a prorrogação do embargo sabiam que o Irão espalhará, ainda mais, “o caos e a destruição se o embargo expirar”.

O embargo de armas ao Irão, em vigor desde o acordo nuclear alcançado em 2015, durante a administração do democrata Barack Obama nos Estados Unidos, termina em 18 de outubro deste ano.

Com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, os Estados Unidos retiraram-se do acordo nuclear em 2018, enquanto as restantes partes, Rússia, China, Grã-Bretanha, França e Alemanha, continuam a apoiá-lo.

O embaixador de Israel na ONU, por sua vez, considerou que a decisão do Conselho de Segurança é uma “vergonha”.