O diretor da Mossad assinalou, no entanto, que Israel “não está interessado num conflito com o Irão” e que o seu “único interesse” é impedir que a República Islâmica consiga obter armamento nuclear.

“Não queremos a queda do regime, não queremos vingança contra cientistas nucleares ou bombardear bases em Teerão”, adiantou, advertindo que isso mudaria se o Irão conseguisse capacidade nuclear.

Cohen foi igualmente questionado sobre o assassínio nos últimos anos em vários países de responsáveis do movimento radical palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza, e que são atribuídos a Israel.

“Se há um alvo que eliminamos sem hesitação são os funcionários do Hamas no exterior”, admitiu, adiantando que a “lista negra” pode incluir “desde agentes locais até aqueles que gerem a compra de armas apontadas a Israel” e que não se trata de vingança, mas de remover uma ameaça.

“Há mais do que alguns assassínios”, declarou Yossi Cohen, que não deu pormenores.

Segundo o The Times of Israel, Cohen assumiu a chefia da Mossad em 2016, sucedendo a Tamir Pardo, e o seu mandato tem-se concentrado no combate ao programa nuclear iraniano e no desenvolvimento de lanços com os países árabes.

Anterior conselheiro para a segurança do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, há rumores de que este o vê como um potencial sucessor político.

Cohen, 57 anos, disse na entrevista que ainda não decidiu se entrará na política, mas declarou ver-se “na liderança de Israel no futuro”, cita o The Times of Israel.