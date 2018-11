“As nossas Forças Armadas e as Forças Armadas dos diferentes países da CPLP manifestaram a vontade de trabalharem juntos, de desenvolverem contactos, compararem experiências”, destacou João Gomes Cravinho considerando que uma das componentes importantes no domínio da Defesa é a saúde militar.

“Nós olhamos para a área da saúde militar como uma área que pode ajudar a promover a saúde pública no seu relacionamento com as comunidades locais (…). Extravasa os limites da atuação estrita das Forças Armadas e oferece um serviço mais alargado ao público, por via da formação, por via, às vezes da consulta direta e por via também dos exemplos que a saúde militar pode dar à saúde pública nos respetivos países”, afirmou referindo-se, ao mesmo tempo, que existem “contextos muito diferenciados”.

O XVIII Encontro de Saúde Militar da CPLP reúne na Fundação Champalimaud representantes e especialistas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Entre outros assuntos o congresso vai analisar o “ensino de técnicas de emergência em combate” (Marinha Portuguesa), aspetos da formação em Medicina Aeronáutica e Evacuações Aeromédicas (Força Aérea Portuguesa), relato da experiência no combate ao controlo da Epidemia da Febre Hemorrágica de Marburg em Angola e sobre a malária vai decorrer uma comunicação sobre a “problemática da quimioprofilaxia e tratamento em contexto militar”.

Vão ser debatidas também questões relacionadas com a logística, medicina preventiva e no âmbito dos aspetos sobre proteção e apoio sanitário uma comunicação sobre perturbação pós stress traumático no contexto da saúde militar e a apresentação de um projeto sobre a prevalência de distúrbios do consumo de álcool em militares portugueses integrados em Forças Nacionais Destacadas.