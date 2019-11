I can't believe the news today... A canção troa, inquietamente, na aparelhagem de uma papelaria da Avenida de Berna, em Lisboa, por entre homens de idade a comprar o seu jornal desportivo e estudantes à cata do seu maço de tabaco diário. Age, sobretudo, como camada anti-silêncio, dissipando quaisquer “bom dia” ou “boa tarde” que possam surgir no contexto das transações comerciais. Mas, hoje, esse verso – que é de Bono, e dos U2 – ganha todo um novo significado para além da Irlanda manchada de violência em que se inseriu: hoje, I can't believe the news today - “Não acredito no que li hoje nas notícias”, em tradução mais ou menos fiel – bate com muito mais força, desaba sobre os ombros todo o peso de uma morte que nos atingiu como as gotas da chuva e o céu cinzento.

Morreu José Mário Branco. Sem vidência. Certo: a morte não é um lugar previsível e bate-nos à porta quando menos se espera. Os relatos de quem o conhecia, de quem era seu amigo, trabalhou com ele ou, simplesmente (e quiçá bem mais importante) o respeitava indicavam que o músico, produtor, compositor, letrista não nos deixaria de forma tão abrupta. Na tarde de segunda-feira, contava-se, José Mário Branco ainda sorria. Hoje de manhã somos confrontados com a realidade do choro.

Porque é todo um país que chora. José Mário Branco era um nome indelével na história da música portuguesa, pelo seu trabalho como intérprete de intervenção ou como produtor de tantos outros, como Camané (mais recentemente), Sérgio Godinho, Fausto Bordalo Dias ou mesmo Zeca Afonso, o “mestre”, como era definido pelo autor de 'Qual é a Tua, Ó Meu': «A minha geração tinha a tendência para ir à procura do estilo dele. Demos cabo das gargantas para seguir o Zeca Afonso», contou, em entrevista à BLITZ.

Nascido José Mário Monteiro Guedes Branco, no Porto, a 25 de maio de 1942, descrevia-se a si próprio como «pequeno-burguês, filho de professores primários e artista de variedades». A palavra, no seu sentido militante, começou por descobri-la através da Igreja Católica. Fez o crisma, foi dirigente local da Juventude Católica. Até que percebeu – palavras suas – que «a Igreja estava feita com o regime», o que ditou o seu afastamento e a inscrição no clandestino Partido Comunista Português, com 17 anos, valendo-lhe a perseguição da PIDE («por atividades clandestinas e subversivas», conforme se pode ler no seu processo) e um exílio em França, a partir de 1963.