A assessora do Presidente dos Estados Unidos vai sair da Casa Branca no final do mês de agosto para se dedicar à família.

A assessora Kellyanne Conway anunciou esta segunda-feira que vai deixar a administração de Donald Trump na Casa Branca no final de agosto. "Vou fazer a transição da Casa Branca no final deste mês", revelou a própria num comunicado publicado nas redes sociais. Conway, gestora de campanha de Trump durante a corrida presidencial de 2016, foi a primeira mulher a conduzir com sucesso uma candidatura à Casa Branca. Mais tarde, tornar-se-ia conselheira do presidente dos EUA. Donald Trump tomou conhecimento da sua decisão na Sala Oval, no domingo.