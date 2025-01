As forças de defesa ucranianas derrubaram esta noite 47 de um total de 74 drones russos lançados contra o país, segundo informações divulgadas pela Força Aérea da Ucrânia através do seu canal no Telegram.

Os drones, incluindo os do tipo Shahed, foram lançados a partir das regiões russas de Milerovo, Orel, Bryansk e Primorsko-Akhtarsk. De acordo com a mesma informação, citada pela Efe, a queda dos fragmentos dos drones abatidos causaram danos em dois edifícios, em duas habitações e em vários veículos em sete regiões da Ucrânia, não havendo feridos a lamentar. Além disto, 27 réplicas de drones russos caíram no solo sem que tivessem causado quaisquer estragos, adianta a mesma fonte.