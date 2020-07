O lançamento da sonda "Al Amal" ("Esperança") dos Emirados Árabes Unidos com destino a Marte, previsto para a manhã de quarta-feira no Japão), foi adiado devido ao mau tempo, anunciou a agência espacial do país árabe.

"A Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos e o centro espacial Mohammed ben Rachid, em colaboração com a Mitsubishi Heavy Industries, anunciam o adiamento do lançamento da sonda "Al Amal" devido às condições meteorológicas", afirmou no Twitter o governo dos Emirados. O lançamento a partir do centro espacial japonês de Tanegashima foi reprogramado para sexta-feira, 17 de julho. Esta primeira missão espacial árabe a Marte tem como objetivo proporcionar uma imagem completa da dinâmica da temperatura na atmosfera do planeta vermelho. A sonda "Al Amal" representa a próxima etapa do ambicioso programa espacial dos Emirados Árabes Unidos. O Estado, composto por sete emirados (ou principados), entre eles Abu Dhabi e Dubai, dispõe de nove satélites em funcionamento em órbita e pretende lançar outros oito nos próximos anos. Em setembro de 2019, Haza al Mansuri foi o primeiro cidadão dos Emirados a ser enviado ao espaço a bordo de um foguete Soyuz e o primeiro cidadão árabe a permanecer na Estação Espacial Internacional (ISS).