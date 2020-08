“Se não se fizer algo urgentemente, quando se acordar já vai ser tarde”, alertou a técnica agrónoma Bertina Alexandra, da AlgarOrange, num setor que, segundo dados da Direção Regional de Agricultura (DRAP) do Algarve, em 2019 produziu 356 mil toneladas, que se traduzem em cerca 145 milhões de euros.

Para a associação, a “constante ameaça de falta de água” é uma das maiores preocupações dos produtores, à qual se somam duas pragas: a mosca da fruta, “responsável por enormes prejuízos” e o ‘greening’, doença que “ainda não foi detetada no território europeu”, mas que “pode significar a ruína de todo o setor da citricultura”.

Na problemática da água, a especialista alertou que “se não chover até ao final do ano” as reservas das barragens “duram muito pouco tempo” e que em caso de escassez grave “as pessoas têm prioridade”.

Como solução, a associação propõe a bombagem de água do Guadiana para as barragens do Sotavento, uma obra que “se faz em pouco tempo”, comparando com os “cinco, seis anos” da construção de uma barragem e que “pode ser demasiado, tendo em conta a situação atual de seca”.