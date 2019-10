Como não haverá acordo com as 73 pessoas afetadas que constam da acusação do MP, prossegue a fase de instrução.

Ao processo chegou também um pedido de indemnização civil de uma das vítimas, que pede aos arguidos 60.500 euros.

A juíza Ana Rita Loja solicitou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o envio aos autos de instrução criminal de vários documentos, nomeadamente “os relatórios de inspeção e de fiscalização que tenham produzido em relação à ADP Fertilizantes SA entre os anos de 2008 e 2014 inclusive”.

O TIC de Loures pediu também à APA os “autos de inspeção e os relatórios de inspeção e de fiscalização que tenham produzido em relação à ADP Fertilizantes SA no período que mediou a emissão da primeira LA (Licença Ambiental) emitida em 21.10.2008 e a segunda emitida em 20 de outubro de 2015, incluindo a realizada em 28.02.2012”.

À Inspeção-Geral da Agricultura do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, a JIC solicitou os “relatórios de inspeção e de fiscalização que tenha produzido em relação à ADP Fertilizantes SA entre os anos de 2008 e 2014 inclusive”.

Em março de 2017, o MP deduziu acusação contra a ADP e a GE (SUEZ II) e outros sete quadros destas empresas, por responsabilidades no surto, que teve início em 07 de novembro de 2014, causou 12 mortes e infetou mais de 400 pessoas.

Na acusação, no entanto, o MP explica que só conseguiu apurar nexo de causalidade em 73 das pessoas afetadas e em oito das 12 vítimas mortais provocadas pelo surto, que afetou, sobretudo, as freguesias de Vialonga, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

São arguidos um administrador, o diretor e o supervisor do setor da produção da ADP. Além de João Cabral, José Carvalhinho e Eduardo Ribeiro, são também acusados neste processo quatro funcionários, todos engenheiros químicos da GE, empresa contratada pela ADP Fertilizantes para fiscalizar e monitorizar as torres de refrigeração.

De todos os casos notificados à Direção-Geral da Saúde, o MP só conseguiu estabelecer o nexo de causalidade em 73 situações, uma vez que nas restantes foi “inviável a recolha de amostras clínicas” ou “não foi identificada estirpe ou a estirpe identificada era distinta da detetada nas amostras ambientais recolhidas”.

O MP sustenta que o surto de 'legionella' no concelho de Vila Franca de Xira foi causado pela "manifesta falta de cuidado” dos arguidos, que não cumpriram “um conjunto de regras e técnicas na conservação/manutenção” de uma das torres de refrigeração da ADP.

A ADP, a GE e os restantes sete arguidos estão acusados de um crime de infração de regras de construção, dano em instalações e perturbação de serviços.

Os três responsáveis da ADP e os quatro funcionários da GE, Ricardo Lopes, Maria Viana, Liliana Correia e Nélio Moreira, respondem, ainda, cada um, por 20 crimes de ofensa à integridade física por negligência.