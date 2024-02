O SAPO24 está a entrevistar os candidatos a primeiro-ministro dos partidos com assento parlamentar. Desta vez senta-se na cadeira do poder André Ventura, do Chega. É já esta sexta-feira, às 16h00.

André Ventura será o próxima convidado do ciclo de entrevistas aos candidatos às legislativas de 10 de Março, que pode ser visto em direto na página Facebook do jornal online. O vídeo e texto ficarão depois disponíveis no SAPO24 para ver, rever ou ler na íntegra. Em estúdio estiveram Rui Tavares, do Livre. E, hoje, Inês Sousa Real do PAN.