Rui Rocha foi o convidado desta tarde do ciclo de entrevistas aos candidatos às legislativas de 10 de Março.

Acerca de acordos pós-eleitorais, Rui Rocha garantiu ao SAPO24 que "a única maneira de fazer uma transformação do país", como o IL defende, "é se o PSD estiver disponível para fazer um caminho de aproximação às transformações" defendidas pelo partido que lidera.

Define o IL como um partido "que parte do indivíduo, preza a propriedade privada e combate o estatismo". E, por isso, assegura que quanto às semelhanças entre o programa fiscal do IL e do Chega, e da possibilidade de coligações, "para além de considerações próprias sobre dignidade humana que nos afastam para o polo oposto do Chega", também "a nossa visão de sociedade civil, iniciativa privada versus estatismo, também nos afasta do Chega que apresenta as proprostas mais estatistas." Por fim, acrescenta "até podemos ter algumas medidas fiscais iguais, mas com um partido que quer a privatização da TAP não há qualquer base de entendimento".