Segundo disseram à Lusa fontes municipais, o documento foi aprovado com os votos favoráveis de PS e PSD, contra do CDS-PP, e com as abstenções de BE e PCP.

Os valores para cada terreno variam entre 27,9 milhões de euros e os 67,1 milhões, sendo que caberá ao executivo "determinar o melhor momento para a realização de cada uma destas hastas públicas", e se se realizarão ao mesmo tempo ou separadamente, lê-se na proposta assinada pelo vereador do Urbanismo, Manuel Salgado.

A proposta aponta que "estão rigorosamente definidas para todos os lotes e parcelas de terreno as condições urbanísticas a que fica sujeita a construção que sobre eles incida", e que a receita extraordinária que provenha da alienação dos terrenos permitirá "reforçar a capacidade de investimento do município no cumprimento das obrigações" que assumiu neste projeto, em especial a construção de 700 fogos de renda acessível.

"Nesta operação integrada, a Câmara Municipal ficará responsável pela realização das obras de urbanização, incluindo a abertura de um novo arruamento e a reabilitação dos existentes, pela criação de áreas verdes, pela construção e reabilitação das habitações de renda acessível, bem como pelos equipamentos sociais, podendo vir a atribuir a terceiros, em direito de superfície, a construção e exploração do parque de estacionamento público no subsolo da Av. 5 de Outubro", refere o texto.

Em declarações à agência Lusa, o vereador João Pedro Costa (PSD) salientou que existe uma "grande diferença" entre esta proposta e as hastas públicas levadas a cabo antes, e que ficaram desertas.

"Os terrenos estão prontos a construir e logo por aí valem mais", acrescentou, considerando ser "expectável que [desta vez] a hasta pública não fique deserta".

Já João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, reiterou que tem "grandes reservas" face a este projeto, do "ponto de vista do cumprimento da lei, do PDM [Plano Diretor Municipal], e dos regulamentos municipais, designadamente em relação aos terrenos da antiga Feira Popular".

Também em declarações à Lusa, o vereador bloquista Ricardo Robles (que tem um acordo de governação da cidade firmado com o PS após as últimas eleições autárquicas) disse haver uma "diferença substancial entre a hasta pública de 2015, e a de agora".

"Antes era simplesmente a venda, e agora temos uma transformação profunda da cidade, a bem dos lisboetas", salientou.

Para o PCP, Lisboa "perdeu uma excelente oportunidade de fazer cidade, não para as mãos da força imobiliária, mas para servir os interesses dos lisboetas".

Ainda assim, a vereadora Ana Jara destacou a construção de habitação para arrendamento a preços acessíveis, e advogou que a Câmara deverá fazer a sua parte "ao mesmo tempo que o privado vai realizar" o projeto.