“O Livre deixa muito claro: este orçamento não serve, não traz progresso na ecologia e votaremos contra este orçamento de retrocesso”, afirmou Isabel Mendes Lopes, no encerramento do debate da proposta orçamental para o próximo ano que é hoje submetida a votação final global, mantendo a votação que já tinham feito na generalidade.

A deputada do Livre acusou o Governo do PSD/CDS-PP de “não ter os pés assentes na terra” e considerou que este orçamento do Estado tem as prioridades todas ao contrário”.

“Em vez de garantir mais justiça fiscal para toda a gente, escolhe descer o IRC e dar uma borla fiscal a grandes empresas e a quem mais pode, abdicando de 300 milhões de euros já para o ano e de 1.500 milhões de euros de receita todos os anos se descessem para a taxa de IRC que o Governo deseja. Em vez de usar esse valor para transformar o país numa economia do conhecimento, da inclusão e da descarbonização, para erradicar a pobreza, mantém o paradigma dos salários baixos e do baixo valor acrescentado”, criticou.

Isabel Mendes Lopes garantiu que o Livre “continuará a lutar todos os dias para orçamentos e propostas sociais, ecológicas e de inovação”, salientando que foi o que o partido fez no processo na especialidade, conseguindo a aprovação de algumas propostas de alteração.