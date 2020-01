Os trabalhos a concurso foram já objeto de uma triagem por uma equipa da Universidade Católica Portuguesa, que selecionou 21 propostas, que serão agora avaliadas por profissionais da área do marketing e da comunicação.

Também está a decorrer o concurso para o hino da JMJ2022, aberto apenas a portugueses. As propostas estão a ser analisadas por um júri composto por profissionais ligados à área da música e das artes, informou o COL em comunicado divulgado hoje, dia em que passa um ano sobre a data em que o Papa Francisco anunciou no Panamá que a próxima JMJ se realizaria em Lisboa em 2022.

O COL, além do cardeal Manuel Clemente, é coordenado pelos bispos auxiliares de Lisboa Américo Aguiar, para as questões logístico-operativas, e Joaquim Mendes, para as questões pastorais.

“Foram constituídas sete equipas de trabalho compostas por vários sacerdotes e um número imenso de leigos que têm vindo a trabalhar nas áreas mais diversas da logística, do acolhimento, da parte financeira e da parte pastoral”, disse Américo Aguiar, citado no comunicado hoje divulgado.

Segundo Américo Aguiar, ao longo deste ano tem havido um “diálogo com as autoridades”, entre as quais a Presidência da República, o Governo e as câmaras municipais de Lisboa e de Loures, que “têm colaborado de uma maneira muito entusiasta”.

Por outro lado, a organização da JMJ em Portugal tem despertado interesse de voluntários de todo o mundo.

“Temos sido contactados por jovens do mundo inteiro que querem fazer voluntariado, uns imediatamente e outros mais em cima da data da Jornada Mundial da Juventude”, disse Américo Aguiar, revelando que não são só os mais novos a poder colaborar.