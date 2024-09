Lucília Gago começou por responder, esta quarta-feira, à questão de ter pedido ou não o adiamento desta audição, salientando que "em momento algum" pediu o adiamento da mesma, referindo mesmo que não é a primeira vez que é ouvida.

“Esta é a quarta vez que me encontro a ser ouvida. Aconteceu em Tancos, em 2018, em julho do mesmo ano sobre violência doméstica e em 2021 sobre a diretiva sobre os deveres hierárquicos em matéria penal”, disse Lucília Gago que falou ainda sobre o atraso na entrega do relatório de atividades do MPR, justificando o mesmo com as greves dos "senhores funcionários judiciais".

Ao nível da prestação de contas, Lucília Gago invocou também o aumento dos inspetores e da atividade inspetiva durante o seu mandato, ao notar que existe atualmente “uma verificação mais apertada”.

“Os magistrados do MP fazem um enorme esforço, por vezes dantesco, para levar por diante a sua missão, não obstante a falta de meios”, assegurou.

Estas foram as primeiras respostas da PGR, ao que se seguiram várias questões dos grupos parlamentares.

Andreia Neto, do lado do PSD, revelou que os sociais democratas estão preocupados com a "violação do segredo de justiça" e com o facto disso não ter sido alvo de análise no relatório de atividades. “Lamentamos que não tenha nenhuma referência ao segredo de justiça”, disse a deputada, que abordou ainda a questão das escutas.

"Como é possível que tenhamos escutas durante cerca de quatro anos. O PSD lamenta também que o tema não tenha sido abordado no relatório que está hoje em discussão".

Esta questão foi também feita pela IL. “Sendo as escutas um meio de prova incomum, o que leva o Ministério Público a fazer escutas durante quatro anos?”, questionou Mariana Leitão.

Já do lado do PS, a deputada Cláudia Cruz Santos quis saber números sobre a violação do segredo de justiça. "Em quantos processos aconteceu?"

Após as perguntas, que duraram cerca de 30 minutos, Lucília Gago começou por responder às questões das escutas, negando que sejam em excesso.

“Tendo em conta o RASI, desde 2011, verificamos que o número de interseções telefónicas conheceu o auge em 2015. Desde então tem vindo a decrescer, de 15441, em 2015, para 10553, em 2023. As escutas carecem de autorização, por isso há e tem de haver por parte do magistrado uma avaliação sobre a estrita necessidade de recorrer a escutas telefónicas. O Ministério Público recorre a escutas quando percebe que elas são essenciais. As situações em que as escutas demoraram longo tempo são absolutamente excecionais e é porque se reconhece a necessidade para tal”, disse, salientando também que "Se se pretende perseguir e punir os responsáveis pela violação do segredo de justiça, então temos de aceitar os meios de obtenção de prova, como as escutas telefónicas”.

Outro tema que a Procuradora foi alvo de questões foram as detenções fitas no âmbito da polémica do governo da Madeira, em que vários detidos estiveram detidos 21 dias. Lucília Gago diz que foi uma exceção. “Foi apontado como sendo imputável ao MP a permanência excessiva aquando de uma detenção em ato prévio e depois aguardando interrogatório judicial. Os excessos foram situações excecionais”, referiu.

A audição da PGR

Ao longo dos últimos meses, em sucessivas intervenções públicas, perante o avolumar de casos na justiça, José Pedro Aguiar-Branco afirmou que a procuradora Geral da República deveria apresentar explicações na Assembleia da República, o que só vai acontecer hoje.

Lucília Gago foi solicitada para ser ouvida na Comissão de Assuntos Constitucionais na sequência da aprovação de requerimentos do Bloco de Esquerda e do PAN, que foram aprovados sem qualquer voto contra.

Segundo fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, na sua qualidade de deputado do PSD, vai assistir ao início da audição de Lucília Gago.

A seguir, após ouvir a procuradora Geral da República, José Pedro Aguiar-Branco vai presidir à conferência de líderes parlamentares.

Entre as questões que poderão ser colocadas à procuradora-geral está a atuação do MP em três processos que marcaram a atualidade política no último ano, nomeadamente, a Operação Influencer, que levou à demissão do Governo liderado por António Costa; o caso que investiga suspeitas de corrupção da Madeira e que também ditou a queda do governo regional; e o designado caso das gémeas, no qual estão em causa suspeitas de pressões políticas no tratamento com o medicamento Zolgensma no Hospital de Santa Maria.

A audição de Lucília Gago ocorre depois da sua primeira entrevista a um meio de comunicação social em seis anos de mandato, ao quebrar o silêncio em julho na RTP. Entre outras coisas, denunciou a existência de uma “campanha orquestrada” contra o MP e referiu que o ex-primeiro António Costa continuava sob investigação no caso Influencer, o que suscitou ainda mais críticas e pedidos de esclarecimento de diversos partidos.

Lucília Gago, que já manifestou a sua indisponibilidade para continuar no cargo, ainda deixou críticas à ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, após a governante ter declarado que o futuro procurador-geral teria de “arrumar a casa”.

O relatório de atividade, que só foi divulgado publicamente em 05 de agosto e já depois de ser confirmada a presença de Lucília Gago perante os deputados no dia 11 de setembro, indica que o MP terminou 2023 com mais de 300 mil processos pendentes, devido ao aumento do número de inquéritos abertos no ano passado.

O MP registou ainda um aumento nos inquéritos instaurados nas áreas do cibercrime, da violência conjugal e do tráfico de droga, assumindo também que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a unidade que investiga a criminalidade mais complexa, apenas fez acusações em 2% dos inquéritos concluídos em 2023.

*Esta última hora está a ser atualizada ao minuto. Para ter informação mais recente basta atualizar a página.