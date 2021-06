A dois dias do embate entre Portugal e Bélgica, em Sevilha, Espanha, o avançado dos italianos do Inter de Milão falou em conferencia de imprensa, em Bruxelas, e não deixou também de comentar os 109 golos que Ronaldo alcançou ao serviço da equipa das ‘quinas’, os mesmos do antigo jogador iraniano Ali Daei, ambos os melhores marcadores de sempre no historial por seleções.

"Gostaria de ter o drible e a forma de rematar de Cristiano, mas acho que ele poderia querer a minha força e a minha pontaria. Se alguém consegue isso [109 golos], é ele, sobretudo pela idade [36] com que atingiu essa marca”, declarou Lukalu, que no Euro2020 já contabiliza três golos, menos dois do que o melhor marcador Cristiano Ronaldo.

Sobre a equipa campeã da Europa, o ponta de lança, de 28 anos, define como “tecnicamente muito boa e com vontade de ganhar”.

Por sua vez, o guarda-redes Thibaut Cortois, que enfrentou Cristiano Ronaldo várias vezes quando representava o Atlético de Madrid, elogiou igualmente o agora avançado da Juventus, de Itália.

“Continua a ser o mesmo jogador, mas mais evoluído. Sempre foi especial a jogar ele”, resumiu o atual guardião do Real Madrid, que já não chegou a coincidir com Cristiano nos ‘merengues’.

Bélgica vai defender como equipa e sem plano para Ronaldo

O selecionador Roberto Martínez afirmou hoje que a Bélgica terá de “defender como equipa” frente a Portugal e rejeitou ter elaborado qualquer plano especial para travar Cristiano Ronaldo, no duelo dos oitavos de final do Euro2020 de futebol.

“Temos de ser sólidos, compactos e defender como equipa. Temos de defender muito bem. Se colocarmos em prática um plano para travar um só jogador, outros podem criar problemas”, disse o técnico, em conferência de imprensa, em Bruxelas, antecipando o encontro de domingo, que será disputado em Sevilha.

Embora considere Ronaldo “um dos melhores futebolistas do mundo” e uma “ameaça tremenda dentro da área”, Martínez lembrou que Portugal “tem mais do que uma ameaça no ataque”, destacando a qualidade ofensiva de “Bernardo Silva, Diogo Jota, Bruno Fernandes ou João Moutinho”, bem como a “experiência” de Pepe.

"Têm tido êxito e ganharam o Euro2016 e a Liga das Nações porque têm uma mentalidade incrível e sabem como devem abordar os grandes jogos. No entanto, nós chegamos a este jogo com muita confiança, numa sequência de vitórias e isso não é uma coincidência. É pena que estas duas equipas se defrontem numa fase tão prematura, mas esta é a natureza destes torneios”, referiu.

Por outro lado, Roberto Martínez confirmou que tem todos os jogadores à disposição, para uma partida que se prevê que seja disputada sob temperaturas elevadas, em Sevilha, onde, considerou, “os portugueses vão jogar praticamente em casa”, tendo em conta a proximidade geográfica entre Portugal e Espanha.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em Sevilha, sob arbitragem do alemão Felix Brych.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.