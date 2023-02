“Este é o pontapé de saída para a criação de um sistema que irá permitir o desenvolvimento, disponibilização, operação, manutenção e gestão dos sistemas e equipamentos necessários a assegurar a interoperabilidade entre os sistemas de bilhética dos vários operadores da região, através do Sistema Central Integrado Intermodal e Multisserviço”, refere o executivo em comunicado.

A medida foi anunciada após a reunião do Conselho do Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, que decorreu no Funchal.

A Companhia dos Carros de São Gonçalo fica, assim, responsável por “desenvolver os procedimentos e praticar os atos tendentes à futura gestão do sistema de bilhética integrado da Região Autónoma da Madeira”.

De acordo com o executivo, o novo sistema pretende, ainda, disponibilizar um serviço de atendimento ao cliente centralizado para todo o arquipélago, que irá prestar informações ao público relativamente a percursos, paragens, horários, tarifários, condições de utilização, atrasos e supressões de circulações.

“Todas estas alterações serão operacionalizadas através de uma entidade que será criada para o efeito, a qual terá a responsabilidade de comercializar os títulos e suportes de títulos através dos postos de venda próprios da rede de vendas e através da Bilhética Móvel, bem como negociar, contratar e gerir a rede de vendas intermodal da região”, esclarece o Conselho do Governo Regional.

Entre outras deliberações, o executivo madeirense aprovou também as minutas do acordo a celebrar com os operadores de serviço público de transporte rodoviário de passageiros - Empresa de Automóveis do Caniço, Rodoeste - Transportadora Rodoviária da Madeira e SAM – Sociedade de Automóveis da Madeira para o pagamento do valor não coberto pelo contrato celebrado entre a região e estas empresas em 2021.

Na reunião de hoje, foi ainda aprovado um voto de pesar pelo falecimento, na terça-feira, do arquiteto José António Bóia Paradela, aos 86 anos.

José António Paradela foi o coordenador do Plano de Ordenamento Territorial da Região Autónoma da Madeira, tendo sido também responsável pelos Planos Diretores Municipais de Machico, Santa Cruz e Porto Santo, bem como pelo Plano de Urbanização do Amparo (Funchal) e pelos Planos de Ordenamento da Orla Costeira do Norte e Porto Santo e ainda pela Carta de Riscos de Erosão. Foi também autor dos projetos de vários edifícios no arquipélago.