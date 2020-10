Um alerta idêntico foi emitido pela Capitania do Porto do Funchal, que recomenda aos proprietários ou armadores de embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos períodos de chuva fraca nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira no fim do dia e vento em geral fraco de norte/noroeste, por vezes moderado nas zonas montanhosas a partir do final da tarde.