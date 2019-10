O SAPO24 acompanhou a par e passo as eleições legislativas de 2019.

Antes mesmo de a campanha arrancar, considerámos que era importante dar voz aos nossos leitores através da criação um espaço onde pudessem não apenas partilhar aquilo que consideram ser as suas prioridades para o país, como ainda participar no debate. A esta iniciativa chamámos Plenário.

Quase duas centenas de propostas chegaram ao SAPO24 até 27 de setembro e foi com base na análise desses contributos que organizámos dois debates — porque a discussão começa muito antes da ida às urnas — em torno dos temas que mais mobilizaram a nossa audiência: Sistema Eleitoral e Ambiente e Interior.

O primeiro debate, moderado por Isabel Tavares contou com a presença do ex-líder do CDS e promotor da proposta da SEDES na Assembleia da República José Ribeiro e Castro e a professora de Direito e ex-presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos Margarida Salema D'Oliveira Martins. Já na segunda conversa, Rute Sousa Vasco juntou à mesa o cronista do SAPO24 Marcos Sá, o ativista da 2Degrees artivism Diogo Silva e, via Skype, o Presidente da Câmara Municipal do Fundão Paulo Fernandes.

6 de outubro, o dia de todas as decisões

Este domingo, dia em que os portugueses escolheram os 230 deputados que os vão representar nos próximos quatro anos, o SAPO24 arrancou o acompanhamento do dia eleitoral, ao minuto, antes mesmo das urnas abrirem. A par, ao longo do dia, foram sendo publicadas notícias sobre os momentos e informações mais relevantes, para que o leitor pudesse ter informação detalhada e contextualizada.

A partir das 19h30 o SAPO24 entrou em direto e transmitiu em streaming uma emissão (que pode rever aqui) que durou mais de cinco horas e contou com vários painéis de convidados que analisaram os resultados eleitorais e discutiram o futuro político do país com uma Assembleia da República com novas vozes, como a do Livre, do Iniciativa Liberal e do Chega. Em paralelo, num conjunto de conversas e entrevistas pensou-se a política fora das televisões e falou-se sobre aquilo que move os cidadãos, sobretudo os mais jovens.

créditos: Rita Sousa Vieira | MadreMedia

Entre os convidados desta emissão estiveram Susana Peralta, especialista em Economia Pública; João Duque, professor catedrático de Finanças; Álvaro Beleza, médico; Pedro Caetano, diretor global numa empresa da indústria farmacêutica em Oxford; Carlos Coutinho Vilhena, humorista; Francisco Sena Santos e José Couto Nogueira; cronistas do SAPO24; Manuel Soares de Oliveira, sócio da Mosca Publicidade e o criativo, a título pessoal, responsável pelos cartazes do Iniciativa Liberal; Rui Gonçalves do Política para Todos; Tomás Magalhães, fundador do Kolkata Monsoon Relief e Lourenço Jardim Oliveira, do Fórum dos Cidadãos.

Assim que se ficaram a saber os primeiros resultados, o SAPO24 disponibilizou um mapa interativo onde era possível consultar, em tempo real, a distribuição de votos a nível nacional, por distrito e por concelho.

Ao longo deste dia, o SAPO24 contou com uma audiência de mais de três milhões de visualizações por parte dos 403 mil utilizadores que estiveram a acompanhar a nossa cobertura editorial. A duração média de cada visita foi de 10 minutos e 55 segundos.

A emissão da noite eleitoral foi transmitida em 24.sapo.pt, no Portal SAPO e nas redes sociais. Na página de Facebook do SAPO24, onde decorreu o live stream da emissão, foi claro o interesse, participação e adesão da comunidade que segue a página do site. O vídeo alcançou, à data de hoje, 189 pessoas, registou 1321 interações e 6.900 visualizações.

Obrigado a todos aqueles que escolheram o SAPO24 para acompanhar as legislativas de 2019.