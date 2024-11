O anterior balanço diário das autoridades libanesas apontava para pelo menos 30 vítimas mortais.

Nos últimos dias, as forças israelitas têm lançado grandes bombardeamentos em diferentes partes do Líbano, incluindo um ataque esta madrugada no centro de Beirute, no qual o Ministério da Saúde libanês disse que pelo menos 15 pessoas morreram e 63 ficaram feridas.

De acordo com o canal de televisão Al-Manar, este ataque das forças israelitas destruiu por completo um edifício de oito andares e deixou uma enorme cratera.

As operações de busca continuam para tentar encontrar vítimas que poderão estar soterradas nos escombros, segundo a mesma fonte.

Pelo menos outras 38 pessoas morreram em ataques israelitas no leste e sul do Líbano, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

O exército israelita não comentou para já estes ataques, mas o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, advertiu hoje que Telavive quer incapacitar o grupo xiita libanês Hezbollah e o movimento extremista palestiniano Hamas, que considera aliados do Irão, e que vai “com determinação” continuar a sua luta.

Após um ano de ataques de parte a parte na região transfronteiriça, Israel entrou em guerra aberta contra o Hezbollah em 23 de setembro, lançando uma intensa campanha de bombardeamentos no Líbano.

Desde 01 de outubro, forças terrestres israelitas entraram no sul do Líbano, onde este conflito já matou mais de 3.500 pessoas e deixou acima de 1,2 milhões de deslocados, segundo as autoridades de Beirute.