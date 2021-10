Na noite eleitoral, o debate e a análise fizeram-se ao longo de mais de cinco horas, transmitidas em streaming na página do SAPO24 e no Facebook, numa produção com assinatura MadreMedia.

Na conversa conduzida pela jornalista Isabel Tavares, Margarida Bentes Penedo, arquiteta e deputada municipal em Lisboa pelo CDS-PP, e Daniel Adrião, membro da Comissão Nacional e da Comissão Política Nacional do PS, debruçaram-se sobre os resultados e as suas leituras políticas. A conduzir a emissão, dando conta das surpresas que a noite reservava, estiveram Rute Sousa Vasco e Inês F. Alves. Já o relato nas sedes de campanha de Carlos Moedas, Fernando Medina, Rui Moreira e Tiago Barbosa Ribeiro esteve a cargo de Miguel Morgado, Tomás Albino Gomes e Pedro Soares Botelho.

A noite eleitoral contou ainda com o comentário, em direto, de Nuno Garoupa, Professor de Direito na George Mason University (Virgínia, EUA); Francisco Sena Santos, cronista do SAPO24; Carlos Guimarães Pinto, Presidente do Mais Liberdade e impulsionador do Iniciativa Liberal; António Frias Marques, da Associação Nacional de Proprietários, Manuel Pizarro, médico e eurodeputado; Teresa Leal Coelho, vereadora pelo PSD da Câmara Municipal de Lisboa, entre outros convidados.

Paralelamente, a redação do SAPO24 assegurou um acompanhamento ao minuto destas eleições, com as notícias e reações que marcaram a noite, madrugada e o rescaldo eleitoral.

Mais de 792 mil pessoas escolheram o SAPO24 para acompanhar as autárquicas de 2021, totalizando mais de 4,7 milhões de visualizações nos dias 26 e 27 de setembro. A emissão em direto contou com mais de 12 mil visualizações, o acompanhamento ao minuto gerou mais de um milhão de interações e foi acompanhado por 205 mil utilizadores, já a página de resultados — onde pode ainda consultar a distribuição de votos do concelho à freguesia — recebeu mais de 3 milhões de visualizações.

Entre os artigos mais lidos no rescaldo destas eleições esteve o discurso emocionado de Carlos Moedas, a assunção da derrota de Medina e as contas às principais 'viragens' da noite, ou seja, os concelhos que mudaram de cor nestas eleições. No dia seguinte, interessou sobretudo saber a lista dos presidentes de câmara eleitos.

A estas notícias juntam-se as reportagens realizadas na capital, na sede de Moedas e Medina, e a norte, onde Rui Moreira se manteve invicto:

Mas a preparação para a 'maratona' eleitoral começou muito antes, pelo que vale recordar as entrevistas que Isabel Tavares fez aos candidatos de alguns dos municípios onde se antecipavam grandes decisões nestas autárquicas. E é já tradição no SAPO24 submeter os entrevistados a uma ronda de "perguntas à queima-roupa". Se não teve oportunidade de ver, aqui fica o nosso "best-off":

E mais um...

Ainda na ótica das "tradições" autárquicas, há sempre tempo para recordar alguns dos tesourinhos que marcaram a campanha de 2021:

Falemos primeiro sobre cartazes:

E sobre hinos que ficam no ouvido: