Israel iniciou uma investigação após os seus soldados terem sido filmados a mandar os corpos de, pelo menos, quatro palestinianos mortos de um telhado durante um ataque na Cisjordânia ocupada.

Segundo a BBC News, as imagens, que foram filmadas na cidade de Qabatiya, perto de Jenin, provocaram indignação generalizada.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) consideraram, esta sexta-feira, que este foi “um incidente sério” que não “está de acordo” com os seus valores e com o que era esperado das suas tropas.

De acordo com o direito internacional, os militares são obrigados a garantir que os corpos, incluindo os dos inimigos combatentes, sejam tratados com respeito.

O ataque antiterrorista de quinta-feira

As IDF confirmaram uma operação antiterrorista, em Qabatiya, no dia de ontem. Nesta investida, quatro militares foram mortos numa "troca de tiros", e outros três foram mortos após um ataque de drone a um carro.

Já segundo um jornalista, que estava na localidade, quatro soldados israelitas cercaram um prédio na cidade durante a operação.

Outros quatro homens, que ocupavam uma das casas, fugiram para o telhado e foram baleados.

Os combates continuaram na cidade, mas, quando acalmaram, as tropas de Israel subiram para o telhado e mandaram os corpos pela lateral do prédio.

Segundo os israelitas, um dos corpos pertencia a Shadi Zakarneh, um "chefe da organização terrorista", em Qabatiya. No entanto, os militares não especificaram o grupo a que o homem pertencia.

O Ministério das Relações Exteriores e Expatriados da Palestina, na Cisjordânia, descreveu o incidente no X como um "crime" que expõe a "brutalidade" do exército israelita.

Já o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, descreveu as imagens como "profundamente perturbadoras".

"Se for provado que são autênticas, claramente retratarão um comportamento abominável e flagrante de militares profissionais", disse ainda em declarações aos jornalistas.