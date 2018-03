As miniférias da Páscoa vão ser marcadas pela ocorrência de chuva, vento forte, queda de neve e temperaturas abaixo do valor normal para a época, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje está previsto céu muito nublado, possibilidade de chuva no Minho e uma subida da temperatura máxima de 02 a 05 graus Celsius na generalidade do território, nomeadamente acima do sistema montanhoso Montejunto-Estrela onde vão variar entre os 20 e os 23 graus.

“Para amanhã [quarta-feira] está previsto um agravamento do estado do tempo. Vamos ter a aproximação e passagem de um sistema frontal de pouca atividade, mas que vai dar muita nebulosidade e períodos de chuva fraca no Minho, estendendo-se gradualmente às regiões do sistema montanhoso Montejunto/Estrela e que serão de neve nos pontos mais altos da Serra”, adiantou.

Segundo Maria João Frada, na quarta-feira está prevista a descida das temperaturas na ordem dos 02 a 05/06 graus.

“O que sobe hoje desce amanhã. Depois nos restantes dias [até domingo] vamos ter uma alternância de massas de ar polar e massas de ar tropical, com períodos de chuva ou aguaceiros. Nos dias 29 e 30 [quinta e sexta-feira], vamos ter queda de neve em quotas abaixo dos 1.000 metros. Este cenário vai prolongar-se pelo menos até domingo de Páscoa”, indicou.

A precipitação, explicou Maria João Frada, vai ser mais frequente nas regiões do Norte e Centro e menos frequente e mais fraca no Sul.

“A partir da tarde de quinta-feira está prevista uma intensificação do vento relativamente aos dias de hoje e amanhã [quarta-feira] no litoral, sendo moderado a forte nas terras altas e com rajadas. Depois no dia 30 [sexta-feira], vamos ter uma situação de mar na costa ocidental, com ondas com 04 a 05 metros”, disse.

Segundo a meteorologista do IPMA, na quarta-feira as temperaturas descem e na sexta-feira voltam a descer 02 a 06 graus, situando-se as máximas entre os 12 e os 15 graus na generalidade do território e os 15 e os 18 no Algarve.

“No sábado vamos ter uma oscilação, ou seja, uma pequena subida de 02/03 graus e no domingo mantêm-se assim. Uma vez que estamos na reta final de março, as temperaturas estão abaixo dos valores normais para esta altura do ano”, disse.

No que diz respeito ao início da próxima semana, Maria João Frada indicou que a probabilidade de chuva é de 60 a 90% nas regiões do Norte e Centro e inferior a 50% no Algarve.