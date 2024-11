A Rússia ainda não confirmou que irá colocar soldados norte-coreanos na Ucrânia, a lutar lado a lado com os seus combatentes, mas há fortes indícios disso mesmo.

No entanto, na Ucrânia, os soldados ucranianos estão a prepararem-se para a vinda dos dez mil norte-coreanos. Numa reportagem do The Guardian, alguns falaram sobre o tema e dizem mesmo estar a aprender a língua. "Vitalii Ovcharenko, um soldado ucraniano, tem vindo a aprender uma nova língua: o coreano. 'Aprendi algumas frases. São: ‘Mãos ao alto, larguem a arma e venham ter connosco lentamente’”, disse. Além disso: ‘Deita fora a armadura e o capacete’.”, lê-se no artigo.

Recentemente, numa visita a Moscovo, autoridades norte-coreanas prometeram estar ao lado da Rússia, na guerra da Ucrânia, até que Putin conquistasse "uma grande vitória". Nenhuma das partes, contudo, confirmou o envio de soldados norte-coreanos para a frente de batalha. Esta possibilidade, no entanto, não preocupa os ucranianos.

"Não sabemos como é que Moscovo os irá formar ou comunicar com eles. Podem ser profissionais fanáticos com almas totalitárias. Ou gajos sem experiência de outro continente. De qualquer forma, estamos prontos para a ameaça. Eles simplesmente morrerão inutilmente”, disse um soldado ao The Guardian.