créditos: EDUARDO COSTA O hospital açoriano enviou já à imprensa uma nota confirmando o falecimento do socialista, dizendo que este se encontrava em "situação crítica" e expressando publicamente "sentidas condolências à família". O eurodeputado havia tomado posse recentemente no Parlamento Europeu, tendo o socialista açoriano seguido em quinto lugar na lista do PS às europeias de maio. André Bradford era membro efetivo de duas Comissões do Parlamento Europeu: Agricultura e Desenvolvimento Rural e Pescas, sendo ainda membro suplente na Comissão de Desenvolvimento Regional. André Bradford, de 48 anos, natural de Ponta Delgada, era licenciado em Comunicação Social e tornou-se em 2000 assessor de imprensa da Secretaria Regional do Ambiente do Governo dos Açores, tendo desempenhado depois funções de assessor político e de secretário regional. Como deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, exercia as funções de líder do grupo parlamentar do PS até ter sido apontado pela estrutura regional do partido para integrar a lista nacional socialista nas eleições europeias de 26 de maio de 2019. No Facebook, o PS/Açores colocou o seu símbolo a negro, e o cabeça de lista do PS nas europeias, Pedro Marques, também usou a rede social para expressar "palavras de solidariedade para a família, os amigos e para todos" os que "muito gostavam e respeitavam" o açoriano.