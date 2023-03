Antiga funcionária de uma seguradora, Yana Rykhlitska decidiu que queria salvar vidas. Com a invasão russa e a consequente guerra decidiu ser voluntária como paramédica, parte integrante da 93.ª Brigada em Kholodnyi Yar. A paramédica voluntária faleceu numa extração de combatentes ucranianos numa ambulância que acabou por ser atacada.

Segundo o jornal ucraniano Ukrainska Pravda, Tanya Zenart, amiga de Yana, utilizou as redes sociais para dar as notícias sobre a amiga. Num post na rede social Facebook, Zenart explicou que horas antes do ataque que levou à morte da paramédica, estas tinham trocado mensagens. Um simples "Como estão eles?" referindo-se aos resgatados, Yana respondeu com "por enquanto, divertidos". Horas depois, a ambulância que os transportava acabou por ser atacada.

Por fim, de forma a homenagear a sua amiga, Tanya Zenart deixa uma última homenagem na sua página de Facebook.

O Ministério da Defesa ucraniano sinalizou a morte de Rykhlitska através da sua conta oficial de Twitter. "Estava a proceder à evacuação dos feridos quando o veículo onde estava foi bombardeado. Yana era uma verdadeira heroína, preparada para arriscar a sua vida para salvar a dos outros. Memória eterna e glória aos nossos heróis caídos", lê-se.