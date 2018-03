A mulher que estava hoje desaparecida depois de o carro em que seguia ter sido arrastado pela corrente de uma ribeira no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, foi encontrada sem vida, revelou fonte da GNR.

A fonte da GNR de Beja indicou à agência Lusa que o corpo da vítima foi encontrado no interior do automóvel, quando a viatura foi removida da Ribeira de Terges e Cobres, na estrada que liga as povoações de Entradas e São Marcos da Atabueira.

Segundo a mesma fonte, a mulher, que tinha entre 60 e 70 anos, seguia no automóvel com o marido, com cerca de 70 anos, quando o veículo foi arrastado pela corrente da ribeira, mas o homem foi resgatado com vida.

A fonte da GNR adiantou que o homem foi encontrado com indícios de hipotermia, recebeu assistência no local e foi transportado para o Hospital de Beja.

A corrente da ribeira arrastou um segundo veículo, mas os ocupantes deste conseguiram sair pelo próprio pé e já foram encaminhados para o hospital, com ferimentos ligeiros.

A fonte da GNR indica que os condutores das duas viaturas terão tentado atravessar a ribeira quando foram arrastadas pela corrente, notando que, em dias de chuva, o nível da água desta ribeira costuma subir e inundar a estrada.

O alerta foi dado às 16:38.

As operações de busca mobilizam os bombeiros de Castro Verde, Aljustrel e Ourique, num total de cerca de 30 operacionais, apoiados por 12 veículos.