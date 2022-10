De acordo com o Vatican News, as múmias peruanas foram doadas ao Museu Etnológico Anima Mundi na altura da sua criação, em 1925. Agora, depois de mais de 10 anos de percurso, vão ser repatriadas. A cerimónia que marcou o momento aconteceu na segunda-feira, 17 de outubro, nos Museus do Vaticano.

Em 2010, o Padre Nicola Mapelli, diretor do Museu Anima Mundi, juntamente com o então diretor dos Museus do Vaticano, Antonio Paolucci, iniciou um projeto para repatriar as múmias presentes no museu, numa política que pretendia que os restos humanos não fossem considerados como obras de arte ou itens de colecionador.

Por isso, os esforços feitos pelos Museus para que as múmias fossem devolvidas ao seu país de origem são também uma forma de mostrar a importância dada à questão do respeito pela identidade de cada povo e cultura, também muito promovida pelo Papa Francisco.

Quanto às múmias, desconhece-se a sua antiguidade exata. Por isso, vão ser realizadas investigações profundas após o seu regresso ao Peru, de forma a determinar o período de origem. Sabe-se, contudo, que foram encontrados a uma altitude de três mil metros nos Andes peruanos ao longo do curso do rio Ucayali, um afluente do Rio Amazonas.