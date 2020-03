O fundo tem como objetivo ajudar a "comunidade criativa" com a maior parte do dinheiro destinada a financiar trabalhadores ligados às produções da plataforma atingidos em todo o mundo por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

"Estas pessoas apoiaram a Netflix nos bons momentos, e nós queremos ajudá-los nestes tempos difíceis, principalmente quando os governos ainda estão a tentar planear qual o tipo de suporte económico poderão disponibilizar", disse o diretor de conteúdo, Ted Sarandos, numa publicação online.

A Netflix está no processo de definir detalhadamente como o dinheiro do fundo será distribuído. A companhia de Silicon Valley, no entanto, já se comprometeu a manter os elencos e as equipas de produções suspensas nos seus pagamentos por mais duas semanas.