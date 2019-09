Em comunicado enviado à Lusa, o Hospital de Braga revela que reuniu com a autarquia com o propósito de “apresentar os elementos da administração da unidade hospitalar e, ainda, ter em consideração sugestões do município para o mandato” que recentemente se iniciou.

A gestão do Hospital de Braga passou para as mãos do Estado a 01 de setembro, depois do fim da Parceria Publico Privada (PPP) com o Grupo José de Mello Saúde que geriu a parte clínica da unidade hospitalar durante 10 anos.

“É propósito do Conselho de Administração do Hospital de Braga E.P.E não só manter a ligação com a Câmara Municipal, como também incentivar esta relação”, refere no texto o presidente daquele conselho, João Porfírio Oliveira.

Segundo o comunicado, “o município pretende também continuar a desenvolver projetos conjuntos”, tendo o presidente da câmara municipal, Ricardo Rio, mostrado “disponibilidade para estabelecer uma relação de muita colaboração”, desejando “os maiores sucessos a esta administração”.

“O Conselho de Administração do Hospital de Braga, E.P.E. está empenhado em assegurar cuidados de saúde de excelência à população da região do Minho, motivar os seus colaboradores, bem como estimular”, finaliza o texto.