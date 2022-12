Os combatentes do Estado Islâmico atacaram “uma patrulha da polícia (…), detonaram um engenho explosivo e depois atacaram com metralhadoras e granadas”, disse o grupo num comunicado publicado na rede Telegram.

Hoje de manhã, uma bomba explodiu e atingiu o veículo blindado que transportava os elementos da polícia, que foram depois atacados com armas ligeiras, no norte do Iraque, perto de Kirkuk, disseram à AFP fontes policiais, acrescentando que um dos atacantes foi também morto.

“Estamos a procurar os outros”, afirmou um oficial da polícia, que falou sob anonimato.

De acordo com a mesma fonte, o atentado deixou nove polícias mortos.

Segundo o comunicado divulgado ao fim da tarde pelo EI, “dez polícias morreram” no ataque “dos soldados de califado de Kirkuk”.

Este foi um dos atentados mais mortíferos dos últimos meses no Iraque, o que ilustra a capacidade de ataque dos ‘jihadistas’, que terão entre 6.000 e 10.000 combatentes ativos no Iraque e na vizinha Síria, segundo um relatório da ONU.

Em novembro, quatro polícias morreram também num ataque do EI na província de Kirkuk.

O EI conquistou vastas áreas do Iraque em 2014, especialmente em zonas do norte e centro do país, mas foi perdendo o controlo desses territórios devido ao avanço das forças iraquianas, que, em finais de 2017, declararam ter derrotado os ‘jihadistas’.