“Kharkiv é hoje a Estalinegrado do século XXI”, disse Oleksiy Arestovich, alto conselheiro da Presidência ucraniana, fazendo a comparação com um episódio histórico, quando, durante cinco meses, o Exército soviético defendeu aquela cidade russa das forças nazis, durante a Segunda Guerra Mundial.

Os ataques russos, muitos com mísseis, fizeram explodir o telhado do prédio da sede da polícia regional em Kharkiv e também atingiram a sede dos serviços de informações e um prédio da universidade, para além de edifícios residenciais, de acordo com autoridades ucranianas.

Arestovich disse que, durante o ataque, vários aviões russos foram abatidos, embora esta informação não possa ser confirmada por agências independentes.

O Serviço de Emergência do Estado ucraniano informou que mais de 2.000 civis foram mortos, mas tal também não pode ser verificado de forma independente.